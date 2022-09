Spazio: Draghi, 'congratulazioni Cristoforetti, suo impegno è orgoglio per italiani' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "A nome del Governo e mio personale, esprimo le più vive congratulazioni a Samantha Cristoforetti per la sua prossima nomina a comandante della Stazione Spaziale Internazionale - la prima donna europea a ricoprire questo incarico". Così il premier Mario Draghi. "L'impegno di Samantha Cristoforetti è motivo di grande orgoglio per tutti gli italiani e ci ricorda l'importanza di mettere la ricerca e la cultura scientifica al centro dello sviluppo economico e sociale dell'Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "A nome del Governo e mio personale, esprimo le più vivea Samanthaper la sua prossima nomina a comandante della Stazione Spaziale Internazionale - la prima donna europea a ricoprire questo incarico". Così il premier Mario. "L'di Samanthaè motivo di grandeper tutti glie ci ricorda l'importanza di mettere la ricerca e la cultura scientifica al centro dello sviluppo economico e sociale dell'Italia".

