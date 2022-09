“Si sta verificando quel che avevo previsto io”, l’ultima straordinaria versione di Orsini sulla guerra in Ucraina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Avanza la Russia: “avevo ragione io”. L’Ucraina reagisce e porta avanti una controffensiva con la riconquista di numerose città finite nelle mani dell’esercito di Mosca: “avevo ragione io”. Insomma, Alessandro Orsini dopo gli ultimi eventi bellici vuole cadere sempre in piedi. Perché la storia del conflitto sta mostrando, nelle ultime settimane, una reazione forte e compatta da parte dell’esercito di Kyiv che, a differenza delle previsioni iniziali, non si è arreso e ha continuato a difendere i propri territori. Eppure il professore di sociologia del terrorismo, all’inizio, aveva vaticinato ben altro. Alessandro Orsini dice che aveva previsto tutto sulla guerra in Ucraina E negli ultimi giorni, dopo la controffensiva ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Avanza la Russia: “ragione io”. L’reagisce e porta avanti una controffensiva con la riconquista di numerose città finite nelle mani dell’esercito di Mosca: “ragione io”. Insomma, Alessandrodopo gli ultimi eventi bellici vuole cadere sempre in piedi. Perché la storia del conflitto sta mostrando, nelle ultime settimane, una reazione forte e compatta da parte dell’esercito di Kyiv che, a differenza delle previsioni iniziali, non si è arreso e ha continuato a difendere i propri territori. Eppure il professore di sociologia del terrorismo, all’inizio, aveva vaticinato ben altro. Alessandrodice che avevatuttoinE negli ultimi giorni, dopo la controffensiva ...

