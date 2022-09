Roma. Sale su una gru a 50 metri di altezza per protesta: operaio rischia la vita (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sale su una gru per protesta rischiando la vita. E’ successo questo pomeriggio alle 12.20 circa in via di Villa Bonelli a Roma. Leggi anche: Calci, pugni e bottigliate per una sigaretta: paura per due ragazze Sale a 50 metri di altezza per protesta Un operaio è salito per protesta su una gru da cantiere a circa 50 metri di altezza. I Vigili del fuoco con manovre Saf sono riusciti a raggiungere l’uomo e a convincerlo a scendere in sicurezza sotto la loro assistenza dopo circa 3 ore. Sul luogo le squadre 11A, 71, 3A, SAF e CarroTeli. L’uomo è stato affidato alle cure del 118 dopo tre ore di intervento da parte dei vigili del fuoco. Roma, furibonda lite ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022)su una gru perndo la. E’ successo questo pomeriggio alle 12.20 circa in via di Villa Bonelli a. Leggi anche: Calci, pugni e bottigliate per una sigaretta: paura per due ragazzea 50diperUnè salito persu una gru da cantiere a circa 50di. I Vigili del fuoco con manovre Saf sono riusciti a raggiungere l’uomo e a convincerlo a scendere in sicurezza sotto la loro assistenza dopo circa 3 ore. Sul luogo le squadre 11A, 71, 3A, SAF e CarroTeli. L’uomo è stato affidato alle cure del 118 dopo tre ore di intervento da parte dei vigili del fuoco., furibonda lite ...

CorriereCitta : Roma. Sale su una gru a 50 metri di altezza per protesta: operaio rischia la vita - rombi_ti : RT @Nclosing123: @Lucone71 @Mov5Stelle Mah,penso che eccetto per la conferenza a Roma,per un palchetto,due microfoni e una passeggiata tra… - radioromait : Roma, sale su una gru e minaccia il suicidio in cantiere alla Magliana - Nclosing123 : @Lucone71 @Mov5Stelle Mah,penso che eccetto per la conferenza a Roma,per un palchetto,due microfoni e una passeggia… - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata dopo il 6° turno: la Roma sale a -1 dal trio di testa -