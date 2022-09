Pozzecco: «Io voglio vivere così ma in Italia vengo considerato un clown» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi alle 17.15 Italia-Francia quarti di finale dell’Europeo di basket. Repubblica racconta la conferenza stampa di ieri di Pozzecco ct della Nazioonale. «Ma qualcosa abbiamo fatto già» attacca il ct Gianmarco Pozzecco, ed è aver fatto avvicinare e innamorare gente a questo sport per il nostro modo di vivere le partite, di giocarle, di dare l’anima». E si commuove. La saletta in hotel è popolata di giornalisti francesi, greci, lituani, serbi. Il Poz parla in inglese, in serbo e infine in Italiano. «This is my life. Le vittorie nascono da un percorso, e un percorso da una domanda: come voglio vivere? Avere un giocatore che mentre esci viene e ti dà un bacio e ti dice “la vinciamo per te”? Io voglio vivere così. Però in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi alle 17.15-Francia quarti di finale dell’Europeo di basket. Repubblica racconta la conferenza stampa di ieri dict della Nazioonale. «Ma qualcosa abbiamo fatto già» attacca il ct Gianmarco, ed è aver fatto avvicinare e innamorare gente a questo sport per il nostro modo dile partite, di giocarle, di dare l’anima». E si commuove. La saletta in hotel è popolata di giornalisti francesi, greci, lituani, serbi. Il Poz parla in inglese, in serbo e infine inno. «This is my life. Le vittorie nascono da un percorso, e un percorso da una domanda: come? Avere un giocatore che mentre esci viene e ti dà un bacio e ti dice “la vinciamo per te”? Io. Però in ...

