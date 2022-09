Ponte Morandi, ora per un “cavillo” Autostrade chiede di non risarcire le parti civili (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Autostrade per l’Italia (Aspi) e la sua società controllata per l’ingegneria Spea, hanno chiesto di essere escluse come responsabili civili al processo per il crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. La clamorosa richiesta è stata effettuata al tribunale di Genova. In pratica, le due società chiedono di non pagare i danni in solido con gli imputati eventualmente condannati dai giudici. Autostrade esclusa da processo Ponte Morandi? La richiesta per un cavillo Di per sé, la notizia fa chiaramente strabuzzare gli occhi. Ma siamo di fronte a una vergognosa sfacciataggine o un pasticcio tipico della giustizia italiana? I legali di Autostrade per l’Italia, che come tutti ricorderanno il 14 agosto 2018 era guidata dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set –per l’Italia (Aspi) e la sua società controllata per l’ingegneria Spea, hanno chiesto di essere escluse come responsabilial processo per il crollo delche provocò 43 vittime. La clamorosa richiesta è stata effettuata al tribunale di Genova. In pratica, le due società chiedono di non pagare i danni in solido con gli imputati eventualmente condannati dai giudici.esclusa da processo? La richiesta per unDi per sé, la notizia fa chiaramente strabuzzare gli occhi. Ma siamo di fronte a una vergognosa sfacciataggine o un pasticcio tipico della giustizia italiana? I legali diper l’Italia, che come tutti ricorderanno il 14 agosto 2018 era guidata dalla ...

