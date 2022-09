Mission: Impossible 8, Tom Cruise sorprende dei fan durante le riprese di una scena d'azione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tom Cruise stava girando alcune scene d'azione di Mission: Impossible 8 quando ha incontrato dei fan in vacanza. Tom Cruise ha sorpreso dei fan che erano impegnati in un'escursione a Barnard Castle, senza sapere che nell'area erano in corso le riprese di Mission: Impossible. La star, impegnata in alcune sequenze d'azione, ha poi posato per alcune foto ricordo con la coppia che stava passeggiando con il proprio cane husky Blitz, venendo però disturbata dagli elicotteri. Tom Cruise, secondo quanto dichiarato da Adam Wheeler al The Northern Echo, ha voluto parlare con la coppia durante una pausa delle riprese di Mission: Impossible 8: "È stato gentile, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tomstava girando alcune scene d'di8 quando ha incontrato dei fan in vacanza. Tomha sorpreso dei fan che erano impegnati in un'escursione a Barnard Castle, senza sapere che nell'area erano in corso ledi. La star, impegnata in alcune sequenze d', ha poi posato per alcune foto ricordo con la coppia che stava passeggiando con il proprio cane husky Blitz, venendo però disturbata dagli elicotteri. Tom, secondo quanto dichiarato da Adam Wheeler al The Northern Echo, ha voluto parlare con la coppiauna pausa delledi8: "È stato gentile, ...

aldosele : @GiovaQuez Siri è riuscito nella mission impossible di sparare più castronerie del suo mentore ?? - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Resto dell’idea che alcune partite le vincono i calciatori, indipendentemente da chi c’è in panchina. E se l’allenatore… - matmosciatti11 : Resto dell’idea che alcune partite le vincono i calciatori, indipendentemente da chi c’è in panchina. E se l’allena… - stefanob85 : @_ThousandN Ormai è andata, se cambi adesso non rigiochi le prime due, mission impossible per chiunque - BlueseaEver : E' nel tuo simile che troverai. Ma sarà una mission impossible anche solo intravvederlo. -