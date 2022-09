Milan, Ibrahimovic: «Quando tornerò mi farò sentire. De Ketelaere è un top, lo dico io» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attaccante del Milan Ibrahimovic ha parlato del suo rientro in campo e degli obiettivi con i rossoneri Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare e in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi obiettivi e della stagione del Milan. RECUPERO – «Va bene, lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora». RITIRO – «Smettere? Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…». Milan – «Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attaccante delha parlato del suo rientro in campo e degli obiettivi con i rossoneri Zlatannon vede l’ora di tornare e in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi obiettivi e della stagione del. RECUPERO – «Va bene, lavoro tutti i giorni per tornare., mi, ci potete contare. Locon violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora». RITIRO – «Smettere? Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…».– «Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più ...

Gazzetta_it : Ibra: 'Non smetto, resto il numero 1. Milan, torno presto. E con violenza' - lucabianchin7 : Intervista a #Ibrahimovic sulla Gazzetta di oggi. ??”Boban dice che dovrei smettere? Non ho ancora trovato un gioca… - calciomercatoit : #Milan, #Ibrahimovic rilancia: 'Smettere? Solo quando vedrò uno più forte di me' - Affaritaliani : Milan, Ibrahimovic. 'Non mi ritiro e torno con violenza'. Su De Ketelaere... - PianetaMilan : .@Ibra_official a @Gazzetta_it: 'Non smetto: tornerò con violenza. #DeKetelaere è un top' - @acmilan #ACMilan… -