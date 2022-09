Messi, altro record in bacheca: superato Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Speciale, impressionante, infinito. Per descrivere la sua grandezza bisognerebbe affibbiargli ogni aggettivo superlativo, qualitativamente parlando, che venga in mente sfogliando un fantomatico dizionario calcistico dalla A alla Z. Non un numero, ma il numero: il n10, con cui eravamo abituati a vederlo deliziare i campi di tutto il mondo. Adesso sulle spalle porta il n30, ma la musica non cambia: insegna l’impotenza ai comuni mortali, ai suoi avversari, l’onnipotenza agli dei del calcio. Questa sera, aggiunge un altra piccola soddisfazione alla sua immensa carriera, un altro record, per ricordare a tutti, ancora una volta, che Lionel Messi è uno dei migliori interpreti del gioco del calcio, uno di quelli che sul rettangolo verde capitano ogni 50 anni. Lionel Messi PSG Con il goal messo a segno al 37simo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Speciale, impressionante, infinito. Per descrivere la sua grandezza bisognerebbe affibbiargli ogni aggettivo superlativo, qualitativamente parlando, che venga in mente sfogliando un fantomatico dizionario calcistico dalla A alla Z. Non un numero, ma il numero: il n10, con cui eravamo abituati a vederlo deliziare i campi di tutto il mondo. Adesso sulle spalle porta il n30, ma la musica non cambia: insegna l’impotenza ai comuni mortali, ai suoi avversari, l’onnipotenza agli dei del calcio. Questa sera, aggiunge un altra piccola soddisfazione alla sua immensa carriera, un, per ricordare a tutti, ancora una volta, che Lionelè uno dei migliori interpreti del gioco del calcio, uno di quelli che sul rettangolo verde capitano ogni 50 anni. LionelPSG Con il goal messo a segno al 37simo ...

