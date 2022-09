“Maria De Filippi deve intervenire”. UeD, Riccardo Guarnieri sotto pressione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uomini e Donne, ancora veleno su Riccardo Guarnieri. Così mentre arriva la notizia che il dating non tornerà il 19 settembre, come era stato stabilito in un primo momento. La data di inizio è stata cambiata all’ultimo momento. Nel pomeriggio del 19 settembre ci saranno i funerali di Stato della regina Elisabetta, morta alcuni giorni fa a 96 anni. Il Tg5 dovrà ovviamente seguire tutte le fasi delle esequie e quindi Uomini e Donne non potrà andare in onda. Il dating show ripartirà con la nuova stagione martedì 20 settembre. C’è stata inizialmente un po’ di amarezza nel pubblico per questo rinvio di Uomini e Donne, ma altri utenti hanno risposto che bisognava necessariamente lasciare spazio ai funerali della regina Elisabetta e quindi occorre pazientare 24 ore in più. Poi dal 20 settembre le storie di tronisti, corteggiatori e del Trono Over potranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uomini e Donne, ancora veleno su. Così mentre arriva la notizia che il dating non tornerà il 19 settembre, come era stato stabilito in un primo momento. La data di inizio è stata cambiata all’ultimo momento. Nel pomeriggio del 19 settembre ci saranno i funerali di Stato della regina Elisabetta, morta alcuni giorni fa a 96 anni. Il Tg5 dovrà ovviamente seguire tutte le fasi delle esequie e quindi Uomini e Donne non potrà andare in onda. Il dating show ripartirà con la nuova stagione martedì 20 settembre. C’è stata inizialmente un po’ di amarezza nel pubblico per questo rinvio di Uomini e Donne, ma altri utenti hanno risposto che bisognava necessariamente lasciare spazio ai funerali della regina Elisabetta e quindi occorre pazientare 24 ore in più. Poi dal 20 settembre le storie di tronisti, corteggiatori e del Trono Over potranno ...

