Lo chef Teutonico: “Il petto di pollo si può cuocere in lavastoviglie”. I consigli per cucinare in modi ‘alternativi’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) No, la pasta cotta a fuoco spento non ha lo stesso sapore. Lo sostiene chef Sergio Maria Teutonico, aggiungendo che al massimo “si può abbassare la fiamma“. Intanto, chi è Teutonico? Executive chef e docente di tecnica alberghiera ed enogastronomia. Partecipa anche a programmi tv. Ora, lo chef intervistato da Repubblica ha detto di non trovarsi d’accordo col fatto che la pasta bollita a fuoco spento mantenga lo stesso sapore di quella fatta con fiamma viva e ha dato altre idee per risparmiare, sfruttando il calore di altri elettrodomestici (e non solo). Anzi, questi suggerimenti li aveva dati nel 2011 in un libro dal titolo ‘Il pollo, il cuoco e la motocicletta‘. Iniziamo con il pollo cotto in lavastoviglie. Sì sì. Avete letto benissimo: “Il concetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) No, la pasta cotta a fuoco spento non ha lo stesso sapore. Lo sostieneSergio Maria, aggiungendo che al massimo “si può abbassare la fiamma“. Intanto, chi è? Executivee docente di tecnica alberghiera ed enogastronomia. Partecipa anche a programmi tv. Ora, lointervistato da Repubblica ha detto di non trovarsi d’accordo col fatto che la pasta bollita a fuoco spento mantenga lo stesso sapore di quella fatta con fiamma viva e ha dato altre idee per risparmiare, sfruttando il calore di altri elettrodomestici (e non solo). Anzi, questi suggerimenti li aveva dati nel 2011 in un libro dal titolo ‘Il, il cuoco e la motocicletta‘. Iniziamo con ilcotto in. Sì sì. Avete letto benissimo: “Il concetto ...

bushido01 : 'lo chef teutonico' ahahahah - IMBURBE_RITO : RT @repubblica: 'Ci salverà il petto di pollo cotto in lavastoviglie': I consigli di chef Teutonico per risparmiare sulla bolletta [di Ricc… - ilnatta : RT @repubblica: 'Ci salverà il petto di pollo cotto in lavastoviglie': I consigli di chef Teutonico per risparmiare sulla bolletta [di Ricc… - Mmc61452013 : RT @CredoAtutto: @repubblica Io il minestrone lo faccio in lavatrice così mi esce bello frullato. Credo anche a chef Teutonico - CredoAtutto : @repubblica Io il minestrone lo faccio in lavatrice così mi esce bello frullato. Credo anche a chef Teutonico -