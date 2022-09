LIVE Fognini Bolelli-Mektic Pavic 3-6 2-3 | Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA | break dei croati anche nel secondo set

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Volèe dorsale di rovescio vincente di. Ci sono tre palle del 4-3. 30-0 Colpisce male la risposta. 15-0 Entra bene Simone dopo un ottimo scambio di. 3-3 CONTRO! Risponde ancora, e gli azzurri raccolgono l’errore di. 30-40 Servizioe smash di. 15-40 Due palle del contro. Risponde Fabio, rimane sulla racchetta la volèe a. 15-30 Risposta vincente di rovescio di. 15-15 Intelligente la risposta di, out la demi volèe di. 15-0 Larga la ...

Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro sito cronaca e aggiornamenti BOLELLI/- MEKTIC/PAVIC 1 - 1ITALIA - CROAZIA: le partite già giocateIl doppio tra Simone Bolelli/Fabioe Nikola Mektic/Mate Pavic sarà il terzo incontro a partire dalle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTAtestuale punto a punto del match. Buon ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Azzurri che potranno giocare a cuor leggero dopo le ottime prove di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. L’Italia ha già raggiunto la Svezia dei fratelli Ym ...All’Unipol Arena di Bologna il carrarese vince 6-4, 6-2, mentre il numero 15 al mondo trionfa in rimonta 6(4)-7, 6-2, 6-1 ...