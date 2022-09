Lazio, certezza Provedel: i numeri fanno sorridere Sarri (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Lazio è ormai nella mani di Provedel. E i numeri del portiere fanno sorridere Sarri Ivan Provedel è sempre più una certezza per la Lazio di Maurizio Sarri. E i numeri lo confermano, partendo dai lanci lunghi: l’ex Spezia è il giocatore (non solo il portiere) che ha realizzato più passaggi lunghi in campionato (50), alle spalle ci sono Consigli del Sassuolo (47), Musso dell’Atalanta (45) e Vanja Milinkovic del Torino (45) tanto per citare il podio. Le abilità “Sarriane” le ha mostrate tutte, dentro e fuori dai pali. Parando e sparando palloni. Giocando corto e lungo, basso e alto in questa Lazio che alterna torello e contropiede. Provedel è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè ormai nella mani di. E idel portiereIvanè sempre più unaper ladi Maurizio. E ilo confermano, partendo dai lanci lunghi: l’ex Spezia è il giocatore (non solo il portiere) che ha realizzato più passaggi lunghi in campionato (50), alle spalle ci sono Consigli del Sassuolo (47), Musso dell’Atalanta (45) e Vanja Milinkovic del Torino (45) tanto per citare il podio. Le abilità “ane” le ha mostrate tutte, dentro e fuori dai pali. Parando e sparando palloni. Giocando corto e lungo, basso e alto in questache alterna torello e contropiede.è ...

