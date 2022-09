Laura Pausini non canta Bella Ciao e Matteo Salvini le fa i complimenti: “Stima per lei”. Ma non si tratta di una ‘canzone politica’ e la cantante dovrebbe saperlo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laura Pausini ha scelto di non intonare “Bella Ciao” a “El Horminguero“, show di successo della tv spagnola: “È una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche”, ha obiettato l’artista di Solarolo travolta dalle critiche social. Un no all’inno della Resistenza partigiana e della lotta al fascismo, brano molto noto anche in Spagna grazie alla serie “La Casa di Carta“. Polemiche e clamore che hanno portato a un nuovo commento della cantante, questa volta su Twitter dove ha spiegato il suo punto di vista: “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventate ciò che non sono.” Ha potuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022)ha scelto di non intonare “” a “El Horminguero“, show di successo della tv spagnola: “È una canzone molto politica e io non vogliore canzoni politiche”, ha obiettato l’artista di Solarolo travolta dalle critiche social. Un no all’inno della Resistenza partigiana e della lotta al fascismo, brano molto noto anche in Spagna grazie alla serie “La Casa di Carta“. Polemiche e clamore che hanno portato a un nuovo commento dellante, questa volta su Twitter dove ha spiegato il suo punto di vista: “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventate ciò che non sono.” Ha potuto ...

