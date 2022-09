Lapide vandalizzata ripulita da residenti e collettivi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Poche ore dopo la vandalizzazione della targa che commemora i partigiani in largo Montebello a Torino l’intervento di un gruppo di cittadini, uniti ha collettivi ed esponenti del mondo politico ha ripristinato la targa. Tra i presenti alle operazioni di pulizia i residenti del quartiere Vanchiglia, militanti del centro sociale Askatasuna e anche Marco Grimaldi, consigliere regionale di Liberi e Uguali e candidato capolista per la Camera per Alleanza Verdi Sinistra. Proprio Grimaldi in un post su Facebook afferma: “Era già successo tre anni fa. Sono di nuovo con i residenti e i compagni e le compagne, qui nella nostra Largo Montebello. Puliamo la Lapide incendiata stanotte. Rialzano la testa, si sentono impuniti. Faremo di tutto per non farli passare”. Un episodio simile era già accaduto nel luglio 2019. ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Poche ore dopo la vandalizzazione della targa che commemora i partigiani in largo Montebello a Torino l’intervento di un gruppo di cittadini, uniti haed esponenti del mondo politico ha ripristinato la targa. Tra i presenti alle operazioni di pulizia idel quartiere Vanchiglia, militanti del centro sociale Askatasuna e anche Marco Grimaldi, consigliere regionale di Liberi e Uguali e candidato capolista per la Camera per Alleanza Verdi Sinistra. Proprio Grimaldi in un post su Facebook afferma: “Era già successo tre anni fa. Sono di nuovo con ie i compagni e le compagne, qui nella nostra Largo Montebello. Puliamo laincendiata stanotte. Rialzano la testa, si sentono impuniti. Faremo di tutto per non farli passare”. Un episodio simile era già accaduto nel luglio 2019. ...

nuovasocieta : Lapide vandalizzata ripulita da residenti e collettivi - luciano55321084 : TORINO:Vandalizzata nella notte lapide in ricordo partigiani:i residenti la ripuliscono Il simbolo commemorativo er… - andreaagostinia : RT @Ansa_Piemonte: Vandalizzata una lapide dei partigiani a Torino. In fiamme una corona d'alloro, era già accaduto anni fa #ANSA https://t… - Ansa_Piemonte : Vandalizzata una lapide dei partigiani a Torino. In fiamme una corona d'alloro, era già accaduto anni fa #ANSA - EugenioBerto70 : Vandalizzata una lapide dei partigiani a Torino -