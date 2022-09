La semplice lotta all' evasione che non si fa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Con i sistemi oggi a nostra disposizione dovrebbe bastare un algoritmo per verificare le cosiddette situazioni anomale, scovando chi ha proprietà, ma non ha alcun introito. Ma tutto questo non accade. A volte le notizie di cronaca, quelle che sui quotidiani sono confinate su una colonna nel cosiddetto «taglio basso», forniscono uno spunto di riflessione meraviglioso. Quella che segue l’ho letta su un giornale locale: una donna di 40 anni che viveva in un campo rom e percepiva il reddito di cittadinanza era intestataria di ben 74 autovetture, tra le quali anche veicoli di lusso come Maserati, Audi e Mercedes. Alla signora i militari della Guardia di finanza, tuttavia, non sono arrivati mettendo a confronto il reddito dichiarato per ottenere il sussidio con il numero di auto possedute, ma attraverso controlli sui percettori della misura introdotta dal governo Conte. In altre parole, ...