Il lutto cambia l’atmosfera ad Ibrox: mancherà un elemento delle notti di Champions (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tante sono le polemiche che hanno coinvolto l’organizzazione della gara fra Rangers e Napoli, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La partita, che doveva giocarsi ieri sera, è stata spostata ad oggi a causa degli eventi che stanno coinvolgendo il territorio scozzese per la morte della Regina Elisabetta. A ciò, si è aggiunto anche un sorprendete divieto di trasferta per i tifosi azzurri, placato solo dalla “reciprocità” di questo per i supporters scozzesi nella gara di ritorno al Maradona: una scelta che, inevitabilmente, ha scatenato un vespaio di polemiche. Foto: Getty Images- Rangers Rangers-Napoli senza inno della Champions l’atmosfera però sarà diversa anche per nell’ingresso delle squadre in campo: secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, mancheranno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tante sono le polemiche che hanno coinvolto l’organizzazione della gara fra Rangers e Napoli, valida per la seconda giornata della fase a gironi diLeague. La partita, che doveva giocarsi ieri sera, è stata spostata ad oggi a causa degli eventi che stanno coinvolgendo il territorio scozzese per la morte della Regina Elisabetta. A ciò, si è aggiunto anche un sorprendete divieto di trasferta per i tifosi azzurri, placato solo dalla “reciprocità” di questo per i supporters scozzesi nella gara di ritorno al Maradona: una scelta che, inevitabilmente, ha scatenato un vespaio di polemiche. Foto: Getty Images- Rangers Rangers-Napoli senza inno dellaperò sarà diversa anche per nell’ingressosquadre in campo: secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, mancheranno ...

