Il Collegio 7: i venti protagonisti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sofia Brixel - Collegio 7 Sono venti i giovani protagonisti della settima edizione de Il Collegio, in onda su Rai2 da martedì 27 settembre 2022. Eccoli. Gli alunni del Collegio 2022 Alessia Abruscia, 14enne calabrese che “devo sempre dire quello che penso sennò non mi sento bene con me stessa“. Non studia, tant’è che è stata bocciata, e considera i suoi genitori antichi. Da grande vuole fare l’estetista. La mamma “spera che al Collegio impari qualche regola“. (Qui il suo profilo Instagram) Elisa Angius, è originaria della Sardegna ed ha 15 anni. Si definisce diffidente e “molti mi dicono che sono antipatica, quello per me non è vero“. Per la mamma è prepotente, ma generosa e leale con le amiche. (Qui il suo profilo Instagram) Alessandro Bosatelli, 14enne di Brembate (BG) pensa che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sofia Brixel -7 Sonoi giovanidella settima edizione de Il, in onda su Rai2 da martedì 27 settembre 2022. Eccoli. Gli alunni del2022 Alessia Abruscia, 14enne calabrese che “devo sempre dire quello che penso sennò non mi sento bene con me stessa“. Non studia, tant’è che è stata bocciata, e considera i suoi genitori antichi. Da grande vuole fare l’estetista. La mamma “spera che alimpari qualche regola“. (Qui il suo profilo Instagram) Elisa Angius, è originaria della Sardegna ed ha 15 anni. Si definisce diffidente e “molti mi dicono che sono antipatica, quello per me non è vero“. Per la mamma è prepotente, ma generosa e leale con le amiche. (Qui il suo profilo Instagram) Alessandro Bosatelli, 14enne di Brembate (BG) pensa che ...

PierluigiGorgo1 : @agatamicia @kryptondaddy non esiste perchè non sono riusciti a raccogliere le firme per le liste degli italiani al… -