Giorgia Meloni querela Repubblica e l’ex ambasciatore Kurt Volker (Di mercoledì 14 settembre 2022) Come era probabilmente inevitabile la vicenda del rapporto dell’intelligence USA che proverebbe il finanziamento da parte della Russia ai partiti di 24 paesi sta provocando un terromoto politico. In particolare oggi l’intervista di Repubblica a Kurt Volker, ex ambasciatore USA alla Nato con Bush, che ha accusato specificatamente Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di aver ricevuto sovvenzioni russe, ha suscitato l’immediata reazione di Giorgia Meloni che ha annunciato querele per il quotidiano e per Volker. “Oggi leggo un titolo surreale su ex ambasciatore americano alla Nato Kurt Volker” dice la leader di Fratelli d’ITalia a Radio 24. E aggiunge: “siccome è tutto verificabile, quali sono le nostre fonti di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Come era probabilmente inevitabile la vicenda del rapporto dell’intelligence USA che proverebbe il finanziamento da parte della Russia ai partiti di 24 paesi sta provocando un terromoto politico. In particolare oggi l’intervista di, exUSA alla Nato con Bush, che ha accusato specificatamente Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di aver ricevuto sovvenzioni russe, ha suscitato l’immediata reazione diche ha annunciato querele per il quotidiano e per. “Oggi leggo un titolo surreale su examericano alla Nato” dice la leader di Fratelli d’ITalia a Radio 24. E aggiunge: “siccome è tutto verificabile, quali sono le nostre fonti di ...

GiampaoloScopa : RT @neXtquotidiano: Giorgia #Meloni querela Repubblica e l'ex ambasciatore Kurt Volker - giuliaacaruso : RT @femmefleurie: Giorgia Meloni: il bambino deve crescere con un uomo e una donna, perché sono stati già sfortunati Letta: i bambini devon… - _pacificic : RT @femmefleurie: Giorgia Meloni: il bambino deve crescere con un uomo e una donna, perché sono stati già sfortunati Letta: i bambini devon… - mattino5 : 'Giorgia Meloni non ha l'esperienza per governare il paese in questa situazione di difficoltà' Ospite a #Mattino5… - paolalleram : RT @femmefleurie: Giorgia Meloni: il bambino deve crescere con un uomo e una donna, perché sono stati già sfortunati Letta: i bambini devon… -