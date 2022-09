Furto al Salvamamme, “Un ennesimo colpo. Ora sostegno concreto” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma – “Quello che è avvenuto lunedì, 12 settembre 2022, è stato l’ennesimo colpo per una associazione che, a mani nude e senza nessun finanziamento pubblico stabile, sostiene migliaia di famiglie romane, italiane e provenienti da oltre 100 paesi, in difficoltà socio-economica, colpite da malattie o profughe di tutte le guerre. Non ci siamo fermati né un giorno né un’ora per rispondere alle drammatiche crisi della pandemia e dell’aggressione all’Ucraina”. E’ quanto si legge in una lettera firmata dall’associazione Salvamamme. “Senza troppe parole – si legge nella lettera – doniamo valigie piene di tutto quel che serve in beni materiali e servizi alle donne vittime di violenza. Mettendo sempre al centro la persona, gli ideali e non le ideologie. Ogni singolo euro sottratto era destinato il giorno successivo a rispondere ad esigenze ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma – “Quello che è avvenuto lunedì, 12 settembre 2022, è stato l’per una associazione che, a mani nude e senza nessun finanziamento pubblico stabile, sostiene migliaia di famiglie romane, italiane e provenienti da oltre 100 paesi, in difficoltà socio-economica, colpite da malattie o profughe di tutte le guerre. Non ci siamo fermati né un giorno né un’ora per rispondere alle drammatiche crisi della pandemia e dell’aggressione all’Ucraina”. E’ quanto si legge in una lettera firmata dall’associazione. “Senza troppe parole – si legge nella lettera – doniamo valigie piene di tutto quel che serve in beni materiali e servizi alle donne vittime di violenza. Mettendo sempre al centro la persona, gli ideali e non le ideologie. Ogni singolo euro sottratto era destinato il giorno successivo a rispondere ad esigenze ...

