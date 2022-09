Elezioni – Ancora presunti brogli in Sud America (Di mercoledì 14 settembre 2022) – Negli ultimi giorni della campagna elettorale in America Meridionale, dove i quasi due milioni di italiani residenti eleggono un senatore e due deputati, si stanno verificando nuovamente episodi che, come già tristemente accaduto in tornate elettorali precedenti, minacciano d’infangare il buon nome della comunità e, soprattutto, di proiettare ombre minacciose su un diritto che gli italiani residenti all’estero considerano fondamentale: quello della partecipazione alla vita politica della propria Patria, eleggendo i propri rappresentanti nel Parlamento italiano. Da qualche giorno, infatti, nel più importante motore di ricerca online, nel digitare il nome “Vito De Palma”, giornalista sportivo noto nel continente sudAmericano e candidato a deputato per la coalizione di centrodestra, appaiono annunci commerciali che sembrano legarlo ad un partito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022) – Negli ultimi giorni della campagna elettorale inMeridionale, dove i quasi due milioni di italiani residenti eleggono un senatore e due deputati, si stanno verificando nuovamente episodi che, come già tristemente accaduto in tornate elettorali precedenti, minacciano d’infangare il buon nome della comunità e, soprattutto, di proiettare ombre minacciose su un diritto che gli italiani residenti all’estero considerano fondamentale: quello della partecipazione alla vita politica della propria Patria, eleggendo i propri rappresentanti nel Parlamento italiano. Da qualche giorno, infatti, nel più importante motore di ricerca online, nel digitare il nome “Vito De Palma”, giornalista sportivo noto nel continente sudno e candidato a deputato per la coalizione di centrodestra, appaiono annunci commerciali che sembrano legarlo ad un partito ...

