Dove vedere in streaming Juventus-Benfica stasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'appuntamento è per le 21 di questa sera, per un altro grande mercoledì di Champions League: Juventus e Benfica scendono in campo in quel di Torino per la seconda giornata della fase a gironi, che ha visto ieri sera l'Inter portare a casa un incoraggiante 0-2 in trasferta contro la formazione ceca del Viktoria Plzen. I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro il Paris Saint-Germain della settimana scorsa e dalle polemiche per il finale del match di campionato contro la Salernitana, sono a caccia dei loro primi punti per il Gruppo H di Champions, mentre il Benfica arriva in Italia dopo il 2-0 (e i 3 punti) conquistati contro il Maccabi Haifa. Il mercoledì delle italiane La sfida tra Juve e Benfica, però, non è l'unica in calendario per le squadre italiane. Alle 18:45 saranno Milan e Dinamo Zagabria (per il Girone E) a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'appuntamento è per le 21 di questa sera, per un altro grande mercoledì di Champions League:scendono in campo in quel di Torino per la seconda giornata della fase a gironi, che ha visto ieri sera l'Inter portare a casa un incoraggiante 0-2 in trasferta contro la formazione ceca del Viktoria Plzen. I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro il Paris Saint-Germain della settimana scorsa e dalle polemiche per il finale del match di campionato contro la Salernitana, sono a caccia dei loro primi punti per il Gruppo H di Champions, mentre ilarriva in Italia dopo il 2-0 (e i 3 punti) conquistati contro il Maccabi Haifa. Il mercoledì delle italiane La sfida tra Juve e, però, non è l'unica in calendario per le squadre italiane. Alle 18:45 saranno Milan e Dinamo Zagabria (per il Girone E) a ...

