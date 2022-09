Dal Superbonus allo smart working |  le misure del decreto Aiuti bis

Error404_BP : @DaniSbrollini @Azione_it @Terzo_Polo @ItaliaViva @CarloCalenda @matteorenzi Visto che sembrate tutti fieri e orgog… - denisa_rue : RT @franna_rugg84: Prima il nuovo ponte di Genova, costruito rapidamente grazie a @DaniloToninelli, ora il #Superbonus. Salvini e la Lega,… - Error404_BP : RT @coccione1963: @DaniSbrollini @ItaliaViva @Azione_it @Terzo_Polo @CarloCalenda @matteorenzi Voi del terzo polo lo volete eliminare il Su… - AlessiaVaralda : I lavori agevolati dal #Superbonus sono in crescita e di conseguenza anche il costo per lo Stato. Serve un rifinanz… - coccione1963 : @DaniSbrollini @ItaliaViva @Azione_it @Terzo_Polo @CarloCalenda @matteorenzi Voi del terzo polo lo volete eliminare… -

Ieri con un colpo di spugna, a pochi giornivoto e sfruttando soldi che il Tesoro ha ...: no al condono tombale dei 5 Stelle Sortisce analogo effetto anche l'emendamento al...Alla fine è stato trovato l'accordo sul testo riformulatogoverno secondo il quale 'la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi esi configura solo se il ...La battaglia del Superbonus, che ha tenuto in ostaggio il decreto Aiuti bis per settimane, si è chiusa con una mediazione risolutiva del governo che ha messo d’accordo tutti i ...Si chiama “La Sicilia spegne le insegne” contro il caro bollette l’iniziativa di protesta promossa da Fipe regionale, la federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio.