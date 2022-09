Da pm idoli dei manettari a candidati di seconda fila

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Scarpinato (M5s) rischia il seggio come Ingroia. Un flop all'orizzonte anche per De Magistris e De Raho

Un bel posto nelle liste per il Senato, elezione probabile se non certa: ma che non mette al riparo l'exdal "fuoco amico", ovvero dalle accusecolleghi.partireAntonio Ingroia, che ...Un bel posto nelle liste per il Senato, elezione probabile se non certa: ma che non mette al riparo l'exdal "fuoco amico", ovvero dalle accusecolleghi.partireAntonio Ingroia, che ...