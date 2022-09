Crepet | Giusto vietare i telefonini a scuola

(Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - "Èarrivare ad una soluzione un po' più drastica. Io sono d'accordo con il preside e con tutti gli insegnanti. E sono soprattutto felice per i ragazzi": Paolo, psichiatra, sociologo e scrittore, interpellato dall'AGI, 'promuove' a pieni voti la stretta sui cellulari partita oggi al liceo Malpighi di Bologna. Studenti e docenti questa mattina hanno 'consegnato' il loro telefonino all'entrata per poi riprenderlo alla fine delle lezioni. Smartphone 'banditi' quindi sia in classe e sia durante la ricreazione.lancia poi un appello al futuro ministro dell'Istruzione: "Il modello Malpighi diventi un esempio nazionale". "Èarrivare ad una soluzione un po' più drastica. Lo scorso anno - spiega- ci sono state sperimentazioni simili in altri istituti in Italia e la ...

'Èarrivare ad una soluzione un po' più drastica. Lo scorso anno - spiega- ci sono state sperimentazioni simili in altri istituti in Italia e la cosa più interessante è stata la ...