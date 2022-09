Cavalli, ostacoli e carrozze danno spettacolo ai Castelli Romani (Di mercoledì 14 settembre 2022) Segnatevi questi nomi: «completo» e «attacchi». No, non è un esempio di moda particolarmente aggressiva, ma due discipline del mondo dell’equitazione molto coinvolgenti anche per chi è fuori dalle liturgie di questo dinamico universo. Il concorso completo, dagli echi country, è una corsa lungo un percorso naturale, reso spettacolare dalla necessità di affrontare e superare una serie di ostacoli; gli attacchi chiamano in causa le carrozze, mezzo di trasporto di un altro tempo, dal fascino intramontabile. Entrambe le competizioni saranno protagoniste dei FEI World Championships Eventing & Driving 2022, i Mondiali di equitazione in programma dal 15 al 25 settembre ai Pratoni del Vivaro, a non troppi chilometri da Roma. Si tratta di un luogo magico, una destinazione in sé dalla forte presenza di elementi naturali, che varrebbe la visita pur senza la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) Segnatevi questi nomi: «completo» e «attacchi». No, non è un esempio di moda particolarmente aggressiva, ma due discipline del mondo dell’equitazione molto coinvolgenti anche per chi è fuori dalle liturgie di questo dinamico universo. Il concorso completo, dagli echi country, è una corsa lungo un percorso naturale, reso spettacolare dalla necessità di affrontare e superare una serie di; gli attacchi chiamano in causa le, mezzo di trasporto di un altro tempo, dal fascino intramontabile. Entrambe le competizioni saranno protagoniste dei FEI World Championships Eventing & Driving 2022, i Mondiali di equitazione in programma dal 15 al 25 settembre ai Pratoni del Vivaro, a non troppi chilometri da Roma. Si tratta di un luogo magico, una destinazione in sé dalla forte presenza di elementi naturali, che varrebbe la visita pur senza la ...

