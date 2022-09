Calcio: Galliani, 'Monza-Juve non risentirà delle polemiche arbitrali' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Monza, 14 set. - (Adnkronos) - "Nel vecchio Calcio si diceva che dopo un torto ti facevano un favore. Non ci credevo in quel momento, figuriamoci ora. Il Var ha ridotto di parecchio gli errori, la tecnologia va utilizzata, lo fanno tutti gli sport". Così l'ad del Monza Adriano Galliani nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Raffaele Palladino. "Il Monza non dice nulla sugli arbitri, non mi voglio unire al coro di chi protesta: Monza-Juventus non risentirà minimamente del fatto che Candreva abbia tenuto in gioco o meno Bonucci", aggiunge Galliani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. - (Adnkronos) - "Nel vecchiosi diceva che dopo un torto ti facevano un favore. Non ci credevo in quel momento, figuriamoci ora. Il Var ha ridotto di parecchio gli errori, la tecnologia va utilizzata, lo fanno tutti gli sport". Così l'ad delAdrianonel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Raffaele Palladino. "Ilnon dice nulla sugli arbitri, non mi voglio unire al coro di chi protesta:ntus nonminimamente del fatto che Candreva abbia tenuto in gioco o meno Bonucci", aggiunge

sportmediaset : L'investitura di Galliani: 'Palladino scelta coraggiosa come Sacchi' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Galliani: 'Palladino scelta coraggiosa come Sacchi. Stroppa? Questo è il calcio' - ItsGabbo05 : #Galliani: '#Stroppa mi ha fatto una domanda legittima: Perchè mi esonerate? Il calcio è questo, quando non arrivan… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Voglio dare un grande abbraccio a Stroppa, ma il calcio è così' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Voglio dare un grande abbraccio a Stroppa, ma il calcio è così' -