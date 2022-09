Boom di corna virtuali, ma per il 35% il sexting non è tradimento (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO – Aumentano i tradimenti online, anche grazie alle tentazioni offerte dalle tantissime app di incontri. Lo svela Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. A tradire online, secondo un sondaggio realizzato dal 2 al 5 settembre 2022 su un campione di mille uomini e mille donne iscritti al portale, è il 75% degli italiani fidanzati o sposati. Un dato in linea rispetto a quello rilevato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani secondo la quale solo 3 coppie su 10 sarebbero fedeli. «Internet e le nuove app mettono a disposizione una vasta gamma di spazi — dai generici social network ai siti web specializzati — dove parlare senza freni anche di sesso e desideri proibiti, facilitando così la nascita di una nuova forma di adulterio: il microcheating (ovvero piccolo tradimento)», spiega Alex ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO – Aumentano i tradimenti online, anche grazie alle tentazioni offerte dalle tantissime app di incontri. Lo svela Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. A tradire online, secondo un sondaggio realizzato dal 2 al 5 settembre 2022 su un campione di mille uomini e mille donne iscritti al portale, è il 75% degli italiani fidanzati o sposati. Un dato in linea rispetto a quello rilevato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani secondo la quale solo 3 coppie su 10 sarebbero fedeli. «Internet e le nuove app mettono a disposizione una vasta gamma di spazi — dai generici social network ai siti web specializzati — dove parlare senza freni anche di sesso e desideri proibiti, facilitando così la nascita di una nuova forma di adulterio: il microcheating (ovvero piccolo)», spiega Alex ...

Lopinionista : Boom di corna virtuali, ma per il 35% il sexting non è tradimento - italiaserait : Infedeltà: è boom di ‘corna virtuali’, ma per il 35% degli italiani il sexting non è tradimento - marcofioren : @jacopo_iacoboni Dopo questa uscita, boom di acquisti di pelle di bisonte, corna e barattoli di vernice rossa. -