Blockchain e intelligenza artificiale | da oggi si precompila la domanda per 45mln di incentivi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) A partire da14 settembre è possibilere laper ottenere glilegati allo sviluppo di tecnologie 4.0, in particolare basate sulla, sull’e sull‘Internet of Things. La misura, che si rifà al “Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni die internet of things”, mette a disposizione un plafond da 45 milioni di euro per le imprese., IA e IoT: come ottenere i fondi disponibilie Internet of Things saranno le parole-chiave dell’innovazione industriale secondo il Ministero dello ...

ApportunityIt : Blockchain e intelligenza artificiale: incentivi ad aziende e istituti di ricerca - Fede e Ragione - MazzeoGianna : RT @MISE_GOV: - #Blockchain - intelligenza artificiale - internet delle cose ?? Dal #14settembre imprese e centri di ricerca possono PRECOM… - PlasticaVerde : RT @MISE_GOV: - #Blockchain - intelligenza artificiale - internet delle cose ?? Dal #14settembre imprese e centri di ricerca possono PRECOM… - PolimericaNews : RT @MISE_GOV: - #Blockchain - intelligenza artificiale - internet delle cose ?? Dal #14settembre imprese e centri di ricerca possono PRECOM… - SardegnaImpresa : ?? Fondo sviluppo tecnologie ?? Da oggi si possono precompilare le domande sul sito del @MISE_GOV ??Sviluppo tecnolog… -

... passando per R3 (in prima fila nell'ambito), per arrivare a Coro (attiva nella cybersicurezza e nell'Artificiale per le Pmi). Ultimo investimento è quello in Tr1X , una ...A partire dal 21 settembre sarà possibile presentare la domanda per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni diartificiale,e Internet of Things . Le imprese e i centri di ricerca potranno accedere ai 45 milioni di euro stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Da oggi è ...Le imprese possono caricare da oggi la documentazione per accedere ai fondi dedicati a blockchain, intelligenza artificiale e Internet of Things.A partire dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca potranno presentare le domande per richiedere i finanziamenti del Fondo ...