Atalanta, si ferma Boga in amichevole (Di mercoledì 14 settembre 2022) Preoccupazione in casa Atalanta per Boga: l'attaccante si è fermato per un probabile stiramento in amichevole Apprensione in casa Atalanta per le condizioni di Jeremie Boga. Durante l'amichevole con il Villa Valle, l'attaccante ex Sassuolo si è fermato per un sospetto stiramento. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo l'entità dell'infortunio potrebbe essere abbastanza grave. In serata dovrebbero esserci gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L'articolo proviene da Calcio News 24.

