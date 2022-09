Anziani non autosufficienti in Rsa, i parenti: “La situazione è drammatica, i partiti dicano prima del voto da che parte stanno” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Non possono essere spezzati i vincoli familiari e affettivi tra parenti e loro cari in un così violento, nella completa indifferenza delle istituzioni e della politica”. A denunciarlo, in una lettera aperta ai candidati alle politiche, Comitati, Associazioni, Gruppi di familiari, cittadini diffusi nel territorio italiano e tra loro collegati in una rete sempre più estesa, che da anni, o più recentemente perché sorti a seguito della pandemia, si occupano della tutela e della difesa degli Anziani non autosufficienti che vivono in Residenze Sanitarie Assistite. Un popolo di elettori, ricordano, che invoca il momento del voto come strumento di democrazia diretta, per “affermare i diritti negati agli Anziani residenti in Rsa (273.000 mila, ISTAT 2021 e con prospettiva in aumento), cittadini in primo luogo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Non possono essere spezzati i vincoli familiari e affettivi trae loro cari in un così violento, nella completa indifferenza delle istituzioni e della politica”. A denunciarlo, in una lettera aperta ai candidati alle politiche, Comitati, Associazioni, Gruppi di familiari, cittadini diffusi nel territorio italiano e tra loro collegati in una rete sempre più estesa, che da anni, o più recentemente perché sorti a seguito della pandemia, si occupano della tutela e della difesa deglinonche vivono in Residenze Sanitarie Assistite. Un popolo di elettori, ricordano, che invoca il momento delcome strumento di democrazia diretta, per “affermare i diritti negati agliresidenti in Rsa (273.000 mila, ISTAT 2021 e con prospettiva in aumento), cittadini in primo luogo ...

