Ultime Notizie Roma del 13-09-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio o Papa Francesco è partito dall’aeroporto Leonardo da Vinci di-fiumicino a bordo di una Airbus a330 l’aereo di ita Airways con la livrea Azzurra destinazione nur-sultan nella capitale del Santo Padre parteciperà per la prima volta al VII congresso dei leader religiosi per promuovere una convivenza pacifica tra popoli e religioni differenti si tratta del 38o viaggio apostolico di Papa Francesco Enrico Letta e Giorgia Meloni escludono governi di unità nazionale di larghe intese anche nel caso in cui nessuno dovesse avere la maggioranza penso che lo possiamo dire all’unisono si può fare campagna con le proprietà e poi prendere che si è vinto si è persa permesso che sarò del PD è una democrazia sana mantenere un legame con la volontà Degli ...