Tumori, unico test studia centinaia di mutazioni: vantaggi per 40% pazienti (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Un test solo per studiare oltre centinaia di mutazioni e imprimere una svolta che può cambiare la lotta al cancro. E’ la profilazione molecolare estesa, che può produrre vantaggi diretti per almeno 4 pazienti oncologici su 10 secondo i risultati dello studio ‘Rome Trial’, promosso da Istituto superiore di sanità, Università Sapienza di Roma e Fondazione per la medicina personalizzata. I dati sono stati presentati al Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), che si chiude oggi a Parigi. Nel dettaglio – riporta una nota – il 56% dei pazienti che hanno effettuato la profilazione molecolare estesa del loro tumore è stato al centro della discussione da parte di un gruppo multidisciplinare. Di questi malati, oltre la metà ha avuto la ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Unsolo perre oltredie imprimere una svolta che può cambiare la lotta al cancro. E’ la profilazione molecolare estesa, che può produrrediretti per almeno 4oncologici su 10 secondo i risultati dello studio ‘Rome Trial’, promosso da Istituto superiore di sanità, Università Sapienza di Roma e Fondazione per la medicina personalizzata. I dati sono stati presentati al Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), che si chiude oggi a Parigi. Nel dettaglio – riporta una nota – il 56% deiche hanno effettuato la profilazione molecolare estesa del loro tumore è stato al centro della discussione da parte di un gruppo multidisciplinare. Di questi malati, oltre la metà ha avuto la ...

News24_it : Tumori, unico test studia centinaia di mutazioni: vantaggi per 40% pazienti - ledicoladelsud : Tumori, unico test studia centinaia di mutazioni: vantaggi per 40% pazienti - fisco24_info : Tumori, unico test studia centinaia di mutazioni: vantaggi per 40% pazienti: (Adnkronos) - A Congresso Esmo i risul… - italiaserait : Tumori, unico test studia centinaia di mutazioni: vantaggi per 40% pazienti - pphc_it : Presentati al congresso #ESMO22 i risultati dello studio ???????? ?????????? promosso in 41 centri della Penisola. Il Diret… -