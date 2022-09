Stroppa esonerato Cambio in corsa per il Monza

Leggi su zon

(Di martedì 13 settembre 2022) Ilcambia allenatore. La società, nelle persone del patron Silvio Berlusconi e dell’AD Adriano Galliani, ha deciso di esonerare Giovanni. Fatale è stato un inizio di campionato in cui i brianzolu hanno messo in cascina appena un punto in sei giornate. Troppo poco, dunque, quanto fatto fino ad ora dal, e le dichiarazioni di Berlusconi lo avevano lasciato intendere in maniere molto evidente: “Ildeve cambiare il modo di stare in campo – ha detto l’85enne patron a Rtl 102.5– I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io, come ho fatto all’inizio dei campionati di Serie B e C“.ha dovuto gestire una serie di problemi fin dall’inizio di questo campionato di Serie A. In primis l’avere a che fare con una squadra del tutto ...