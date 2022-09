Striscia la Notizia | la nuova velina mora è un’ex concorrente di Amici

(Di martedì 13 settembre 2022) Laedizione diladebutterà il prossimo 27 settembre con l’inedita coppia composta da Alessandro Siani e Luca Argentero. Anche le Veline saranno nuove e quellaè già stata scelta: si tratta di Cosmary Fasanelli, ballerina che è stata pescata direttamente dall’ultima edizione didi Maria De Filippi. A lanciare laè stato Giuseppe Candela su Dagospia. Cosmary Fasanelli prenderà così il posto di Giulia Pelagatti che a sua volta aveva ereditato il ruolo da Shaila Gatta. Tutte e tre provenienti dalla scuola di, come la bionda Talisa Ravagnani che ha fatto coppia con la Pelagatti nell’ultima edizione. Un tempo le Veline dilavenivano prese dal format omonimo di Canale5, ora ...

