Smart working: il punto sulle regole (Di martedì 13 settembre 2022) Prorogata la possibilità del lavoro a distanza per fragili e per chi ha figli sotto i 14 anni. Per gli altri sono tornate le regole di prima della pandemia, ma con semplificazioni per le aziende Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) Prorogata la possibilità del lavoro a distanza per fragili e per chi ha figli sotto i 14 anni. Per gli altri sono tornate ledi prima della pandemia, ma con semplificazioni per le aziende

Agenzia_Ansa : 'Prorogato fino al 31 dicembre lo smart working per i fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni'. Lo an… - tempoweb : Ecco chi può ottenere lo smart working fino al 31 dicembre #governo #dlaiuti #covid #iltempoquotidiano… - stefaniapu : Smart working, proroga per fragili e genitori di figli under 14 - la Repubblica - bizcommunityit : Smart working prorogato fino a fine anno per fragili e genitori con figli sotto i 14 anni - gazzettamantova : Superbonus e cessione del credito, trovato l’accordo. Ora via libera al dl Aiuti: dallo smart working al docente es… -