GiovaQuez : Rizzo: 'Le sanzioni e l'invio di armi sono l'elemento di politica estera che entra nelle vostre case. Vogliamo il b… - LiaQuartapelle : È iniziata la controffensiva ucraina nel sud e nell’est. Non si vede (ancora) la fine della guerra ma l’aggressione… - Civetta46262114 : RT @LaStampa: Sanzioni e controffensiva ucraina: in due mesi la Russia ha dilapidato i guadagni del suo bilancio - shaax85 : RT @GiovaQuez: Rizzo: 'Le sanzioni e l'invio di armi sono l'elemento di politica estera che entra nelle vostre case. Vogliamo il blocco imm… - forlazizzu : RT @byoblu: I media occidentali esaltano la controffensiva ucraina, ma dalla Russia l'ex presidente Dimitri #Medvedev dice che Mosca potreb… -

il Dolomiti

..." è un grido di battaglia di un esercito che ha l'occasione per lanciare una piena. ... Anche la legge deve avere un fondamento etnico - religioso e prevedere quindi puntualie ...... che con il sostegno dei Ventisette "laucraina sta avanzando in modo incredibilmente veloce". E' decisa a cogliere questo momento, e avverte a tenersi "pronti apiù severe". ... Controffensiva dell'Ucraina, il generale italiano: ''Operazione da manuale: grande salto di qualità'' e intanto le sanzioni piegano la Russia Blinken: «Progressi significativi in Ucraina, ma è presto per dire come finirà». Il Cremlino: al momento nessuna mobilitazione generale ...La Guerra in Ucraina continua. Scopriamo, insieme, cosa è accaduto e cosa sta accadendo oggi. Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti Ore 00:57 ...