Salvo Veneziano | tragedia per l’ex gieffino | va a fuoco la sua pizzeria | distrutto il locale | le immagini

Salvo Veneziano, tragedia per l'ex gieffino: va a fuoco la sua pizzeria, distrutto il locale

Grande dolore per Salvo Veneziano, che due notti fa, nel giro di poche ore, ha visto la distruzione di uno dei suoi locali. L'ex gieffino è infatti negli anni diventato un ristoratore affermato nel campo delle pizzerie, ed ha aperto diversi punti di vendita. Uno di questi è andato in fiamme nella notte tra l'11 ed il 12 settembre e per ora non potrà riaprire.

Salvo Veneziano, distrutta la pizzeria di Cesano Maderno

La notizia è stata data dallo stesso Salvo Veneziano: "Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità….Ieri è oggi un giorno da dimenticare…Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha..."

