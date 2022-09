Roma | uomo investito da un treno | è grave

(Di martedì 13 settembre 2022) È in condizioni gravi l’che ieri sera, poco dopo le 21.00, è statoda unall’altezza della stazione ferroviaria Muratella. Resta da capire se si sia trattato di un gesto estremo, di una caduta accidentale o se l’stesse attraversando i binari. Come sta la persona investita L’, un signore di origini romene di 76 anni, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, al San Camillo, in codice rosso. Sul posto i vigili del Fuoco, il capo turno provinciale e gli agenti della Polfer. Le indagini Ora bisognerà capire cosa sia successo, fare chiarezza sul tragico incidente. Stando a una primissima ricostruzione, pare che l’si trovasse oltre la ‘linea gialla’ quando ilè sopraggiunto e lo ha ...

È in condizioni gravi l'uomo che ieri sera, poco dopo le 21.00, è stato investito da un treno all'altezza della stazione ferroviaria Muratella. Resta da capire se si sia trattato di un gesto estremo, ...