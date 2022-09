Roma, case popolari, il comune apre un bando da 5 milioni (Di martedì 13 settembre 2022) . Ridurre il numero di chiamate che ogni anno arrivano all’amministrazione per tubature rotte e muffa, consegnando ai cittadini alloggi popolari decorosi. E’ lo scopo del bando da 5 milioni di euro pubblicato dal Campidoglio che scadrà il 21 settembre, volto alla manutenzione degli edifici Erp di proprietà del cbomune. Ad annunciarlo l’assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) . Ridurre il numero di chiamate che ogni anno arrivano all’amministrazione per tubature rotte e muffa, consegnando ai cittadini alloggidecorosi. E’ lo scopo delda 5di euro pubblicato dal Campidoglio che scadrà il 21 settembre, volto alla manutenzione degli edifici Erp di proprietà del cbomune. Ad annunciarlo l’assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. L'articolo proviene da Italia Sera.

gualtierieurope : Via libera in Assemblea capitolina alla delibera di Giunta che stanzia 4.3 mln per una casa rifugio, tre case per l… - italiaserait : Roma, case popolari, il comune apre un bando da 5 milioni - hcoin20211101 : RT @gualtierieurope: Via libera in Assemblea capitolina alla delibera di Giunta che stanzia 4.3 mln per una casa rifugio, tre case per la s… - JoeconConti : RT @gualtierieurope: Via libera in Assemblea capitolina alla delibera di Giunta che stanzia 4.3 mln per una casa rifugio, tre case per la s… - CCHRomaIT : Case in Vendita Roma Trastevere: Bilocale Ristrutturato a Sant'Onofrio ?? -