(Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Lo ha reso noto Palazzo Chigi. "Ilsi è incentrato sugli ultimi positivi sviluppi della controffensiva ucraina e della situazione sul terreno, anche con riguardo alla sicurezza della Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il Presidenteha confermato il continuoda parte del Governo italiano alle Autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti"., rafforzare cooperazione militare "Durante una conversazione con il premier italiano Marioabbiamo discusso gli sviluppi al fronte". Ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr, ...

Nuovo colloquio Draghi-Zelensky: 'Pieno sostegno a Kiev' - AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto…

Nuovo colloquio Draghi-Zelensky: "Pieno sostegno a Kiev" I due leader hanno discusso sugli ultimi sviluppi della controffensiva ucraina e della sicurezza della centrale di Zaporizhzhia. Zelensky ha sottolineato l'importanza della cooperazione militare con l ...