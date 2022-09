Nintendo Direct | Annunciato Octopath Traveler II con un trailer! (Di martedì 13 settembre 2022) Nel corso del Nintendo Direct di Settembre 2022 che si è appena concluso, la grande N con Square Enix hanno Annunciato ufficialmente il già vociferato Octopath Traveler II: vediamo insieme il primo trailer! Il sipario è appena sceso sul palco del Nintendo Direct di Settembre 2022, con tanti annunci minori, ma anche alcune sorprese sui titoli in arrivo nel corso del prossimo inverno (e nei primi mesi del 2023) su Nintendo Switch. Fra questi c’è sicuramente da annoverare la conferma del già vociferato Octopath Traveler II, seguito di un primo capitolo già eccezionale e che tutti gli amanti dei JRPG vecchio stile (nonché della serie Bravely Default) hanno saputo apprezzare. Nonostante gli evidenti ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 settembre 2022) Nel corso deldi Settembre 2022 che si è appena concluso, la grande N con Square Enix hannoufficialmente il già vociferatoII: vediamo insieme il primoIl sipario è appena sceso sul palco deldi Settembre 2022, con tanti annunci minori, ma anche alcune sorprese sui titoli in arrivo nel corso del prossimo inverno (e nei primi mesi del 2023) suSwitch. Fra questi c’è sicuramente da annoverare la conferma del già vociferatoII, seguito di un primo capitolo già eccezionale e che tutti gli amanti dei JRPG vecchio stile (nonché della serie Bravely Default) hanno saputo apprezzare. Nonostante gli evidenti ...

