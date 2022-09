Napoli, rifinitura in vista dei Rangers: out Osimhen, le ultime su Lozano VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il grandissimo successo per 4-1 al Maradona contro il Liverpool, il Napoli si prepara per la seconda sfida di Champions. Domani sera affronterà... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il grandissimo successo per 4-1 al Maradona contro il Liverpool, ilsi prepara per la seconda sfida di Champions. Domani sera affronterà...

Napoli, doccia fredda per Spalletti: il top è out in Champions League La rifinitura del Napoli al Konami Training Center di Castelvolturno ha svelato l'assenza con cui dovrà fare i conti Spalletti in Scozia Il Napoli è pronto per trasferirsi in Scozia e affrontare i ... Spalletti, che sorpresa nell'allenamento pre Champions: la novità era inaspettata Sorpresa all'allenamento del Napoli alla vigilia della gara di Champions League di mercoledì contro i Rangers: riguarda Luciano Spalletti ...