MotoGP, Marc Marquez sarà al via del GP di Aragon nel fine settimana! (Di martedì 13 settembre 2022) Con un breve video su Twitter Marc Marquez ha annunciato che sarà al via del GP di Aragon 2022 della MotoGP nel fine settimana: il pilota iberico, evidentemente e comprensibilmente sorridente, ha affermato che assieme ai medici ed al team ha deciso che il modo migliore per proseguire nel recupero sia quello di salire sulla moto e mettere chilometri in vista della prossima stagione. Di seguito il messaggio di Marc Marquez. IL VIDEO SU TWITTER DI Marc Marquez OFICIAL!! Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón Full gas!! OFFICIAL!! Big smile today as I will be racing again this weekend at the Aragon GP Full gas! –#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK — ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Con un breve video su Twitterha annunciato cheal via del GP di2022 dellanelsettimana: il pilota iberico, evidentemente e comprensibilmente sorridente, ha affermato che assieme ai medici ed al team ha deciso che il modo migliore per proseguire nel recupero sia quello di salire sulla moto e mettere chilometri in vista della prossima stagione. Di seguito il messaggio di. IL VIDEO SU TWITTER DIOFICIAL!! Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón Full gas!! OFFICIAL!! Big smile today as I will be racing again this weekend at theGP Full gas! –#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK — ...

