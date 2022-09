Mercato piloti | De Vries e la Williams | ' Non conta solo il merito in F1'

F1Spazio : MERCATO PILOTI: MICK-HAAS, E' FINITA. FERRARI SPINGE PER GIOVINAZZI, MA STEINER PRFERISCE HULKENBERG… - FormulaPassion : #F1: tutti pazzi per #DeVries dopo l'#ItalianGP, anche la #Alpine pensa all'olandese - solarsflowers : secondo la mia modestissima opinione, il mercato piloti dovrebbe avvenire durante la pausa invernale. è brutto aver… - svkrhub : Il mercato piloti è stato totalmente rivoluzionato da questo - GetLostInThEcho : @federicob95 Si ho letto dopo. Si parlava anche di malumore tra piloti e messaggi non letti. Vediamo cosa cambierà… -

Il risultato di Monza, nono con la Williams, ritrovata all'improvviso nelle libere 3 per i problemi fisici di Alex Albon, è valso a Nyck De Vries l'endorsement perché trovi un sedile da titolare nel ...Dopo i grandi movimenti delscatenati dal passaggio improvviso di Fernando Alonso in Aston Martin , restano ancora da assegnare alcuni volanti per la prossima stagione. Il più interessante è proprio quello della ... F1 2022 | Mercato piloti F1: Ricciardo non esclude un ruolo da riserva (in Mercedes) La Haas si sta già muovendo in vista dell'anno prossimo, cercando un pilota che possa sostituire l'uscente Mick Schumacher ...Il pilota olandese è reduce da un'ottima prestazione a Monza ma il risultato non è l'unico elemento di valutazione per strappare un contratto da titolare nel 2023 ...