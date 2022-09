La Sampdoria apre agli aiuti da parte degli imprenditori locali (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la lettera di 35 imprenditori e professionisti genovesi in cui si dicevano pronti a scendere in campo per aiutare la società in modo concreto, dal Cda blucerchiato è arrivata la risposta. “Ringraziando tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo a supporto del club, sarà nostra cura contattare i 35 firmatari della lettera per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la lettera di 35e professionisti genovesi in cui si dicevano pronti a scendere in campo per aiutare la società in modo concreto, dal Cda blucerchiato è arrivata la risposta. “Ringraziando tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo a supporto del club, sarà nostra cura contattare i 35 firmatari della lettera per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : La Sampdoria apre agli aiuti da parte degli imprenditori locali - gaetanopupello : @outsider1899 @maiobumbum @giorizzo1991 @Thankilpin @realvarriale @acmilan @sampdoria non è che finisce sul braccio… - internewsit : Serie A - Il Milan si salva nel finale e vince con la Sampdoria 1-2 - - internewsit : LIVE Serie A - Clamorosa occasione per la Sampdoria: il Milan si salva - - internewsit : LIVE Serie A - Milan nuovamente in vantaggio: sfruttato un calcio di rigore - -