Il CorSport su Zielinski: il 4-3-3 lo ha liberato, non ha più scuse né l’età per rimandare la consacrazione (Di martedì 13 settembre 2022) La rinascita di Zielinski in questo avvio di campionato di Serie A è da attribuire al modulo scelto da Spalletti. Nel 4-3-3 Piotr si sente a casa, scrive il Corriere dello Sport, “da mezzala riesce ad esprimere il suo potenziale, emergono tutte le sue qualità, per questo motivo è rinato ritrovando gol, assist e quel sorriso che si era perso assieme al suo calcio nel girone di ritorno dell’ultimo campionato”. Zielinski “non è mai stato così forte e costante. Non si è ancora spenta la luce. Alle specialità della casa, poi, ha aggiunto altro: tanta corsa, resistenza, personalità, tratti da leader. Un giocatore completo, un centrocampista moderno”. “Zielinski, libero di testa, non più spalle alla porta, frontale all’area di rigore col ritorno al centrocampo a tre, si sente al sicuro, è padrone del gioco scortato da Lobotka e Anguissa. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) La rinascita diin questo avvio di campionato di Serie A è da attribuire al modulo scelto da Spalletti. Nel 4-3-3 Piotr si sente a casa, scrive il Corriere dello Sport, “da mezzala riesce ad esprimere il suo potenziale, emergono tutte le sue qualità, per questo motivo è rinato ritrovando gol, assist e quel sorriso che si era perso assieme al suo calcio nel girone di ritorno dell’ultimo campionato”.“non è mai stato così forte e costante. Non si è ancora spenta la luce. Alle specialità della casa, poi, ha aggiunto altro: tanta corsa, resistenza, personalità, tratti da leader. Un giocatore completo, un centrocampista moderno”. “, libero di testa, non più spalle alla porta, frontale all’area di rigore col ritorno al centrocampo a tre, si sente al sicuro, è padrone del gioco scortato da Lobotka e Anguissa. Ha ...

