Calciomercato.com

Danilogranata, spazza via le polemiche: 'Non mi appassionano, offuscano la verità. E la verità è che abbiamo giocato un ottimo calcio, con la Juve che ha reagito da grandissima ...ha detto: 'Nicola da top club'. Il ringraziamento di Nicola: 'Siamo orgogliosi di lui, siamo forti perché abbiamo un presidente che vuole attivare dei cambiamenti importanti. Questo ... Iervolino, patron Salernitana: 'Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema' RASSEGNA STAMPA - Tiene banco ancora Juventus - Salernitana e il caos scatenato dal VAR. L'AIA ha rivelato che non aveva a disposizione le immagini in maniera completa, alimentando i dubbi ...Polveroni e aspirapolveri per non lasciarsi soffocare. Per quanto Nicola si sia sforzato ieri alla ripresa di switchare sul Lecce, la Salernitana è suo malgrado protagonista di un ...