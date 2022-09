I Reels di Instagram non riescono ancora a superare la popolarità di TikTok (Di martedì 13 settembre 2022) Instagram ha lavorato per competere con il rivale TikTok attraverso i Reels ma secondo un rapporto interno sui Reels riportato dal Wall Street Journal, la funzione video in formato breve non sta avendo affatto successo gli utenti di Instagram e Meta avrebbe ancora molta strada da fare se davvero vuole competere con TikTok. LEGGI ANCHE > Meta afferma che i Reels ora rappresentano oltre il 20% del tempo che gli utenti trascorrono su Instagram Cosa c’è nel rapporto interno di Instagram sui Reels Il documento interno, intitolato Creators x Reels State of the Union 2022, dimostra che degli 11 milioni di creators, solo il 20,7% circa pubblica Reels abitualmente e che la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022)ha lavorato per competere con il rivaleattraverso ima secondo un rapporto interno suiriportato dal Wall Street Journal, la funzione video in formato breve non sta avendo affatto successo gli utenti die Meta avrebbemolta strada da fare se davvero vuole competere con. LEGGI ANCHE > Meta afferma che iora rappresentano oltre il 20% del tempo che gli utenti trascorrono suCosa c’è nel rapporto interno disuiIl documento interno, intitolato Creators xState of the Union 2022, dimostra che degli 11 milioni di creators, solo il 20,7% circa pubblicaabitualmente e che la ...

