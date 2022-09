"Hanno attraversato il confine": colpo di scena, cosa sta succedendo all'esercito russo (Di martedì 13 settembre 2022) La guerra non si ferma. Ma potrebbe essere a un punto di svolta. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, gli ucraini Hanno riguadagnato posizioni importanti nel sud-est mettendo in difficoltà l'armata dello zar. Mosse che di fatto stanno ribaltando gli equilibri del conflitto finora caratterizzato dall'avanzata russa sul territorio ucraino. Diverse cittadine dell'Ucraina sono state liberate dall'esercito di Kiev. Gli esperti e gli analisti predicano prudenza, quasi certamente ci sarà una controffensiva di Mosca che potrebbe ancora una volta cambiare gli scenari. Ma al momento pare che l'avanzata degli ucraini sia costante. E in questo scenario, le ultime notizie parlano di una ulteriore accelerazione nella presa di posizioni da parte dei militari di Kiev. Gli Stati Uniti sostengono che la Russia abbia in gran ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) La guerra non si ferma. Ma potrebbe essere a un punto di svolta. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, gli ucrainiriguadagnato posizioni importanti nel sud-est mettendo in difficoltà l'armata dello zar. Mosse che di fatto stanno ribaltando gli equilibri del conflitto finora caratterizzato dall'avanzata russa sul territorio ucraino. Diverse cittadine dell'Ucraina sono state liberate dall'di Kiev. Gli esperti e gli analisti predicano prudenza, quasi certamente ci sarà una controffensiva di Mosca che potrebbe ancora una volta cambiare gliri. Ma al momento pare che l'avanzata degli ucraini sia costante. E in questorio, le ultime notizie parlano di una ulteriore accelerazione nella presa di posizioni da parte dei militari di Kiev. Gli Stati Uniti sostengono che la Russia abbia in gran ...

