Gabriele Gravina sulle polemiche: “Arbitro e var non hanno sbagliato, diamoci una calmata” (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente della Figc Gabriele Gravina difende la classe arbitrale dopo le polemiche per il gol annullato a Milik nel finale di Juventus-Salernitana. “Nessuno ha sbagliato, diamoci una calmata e non gridiamo allo scandalo”, spiega il numero 1 del calcio italiano a margine di un evento a Bari. “L’immagine che è stata fatta vedere dopo non era stata messa a disposizione – aggiunge Gravina – Esiste una produzione di immagini che non è dell’Aia, né degli arbitri, né del Var. Questa produzione ha messo a disposizione alcune immagini che sono state visionate e gli arbitri hanno visto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore. Non hanno sbagliato né gli arbitri né il VAR. Se un episodio così dopo sei giornate di ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente della Figcdifende la classe arbitrale dopo leper il gol annullato a Milik nel finale di Juventus-Salernitana. “Nessuno haunae non gridiamo allo scandalo”, spiega il numero 1 del calcio italiano a margine di un evento a Bari. “L’immagine che è stata fatta vedere dopo non era stata messa a disposizione – aggiunge– Esiste una produzione di immagini che non è dell’Aia, né degli arbitri, né del Var. Questa produzione ha messo a disposizione alcune immagini che sono state visionate e gli arbitrivisto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore. Nonné gli arbitri né il VAR. Se un episodio così dopo sei giornate di ...

MatteScm : Gabriele #Gravina è il mio presidente!!!! #Gravinanonsitocca - sportface2016 : #Gravina sulle polemiche di #JuveSalernitana: 'Arbitro e var non hanno sbagliato, diamoci una calmata' - ILBLU1 : RT @CarcarloMarr: “E non è colpa né dell’arbitro né del Var, è colpa loro che sono juventini”. [Gabriele Gravina] - Sayuri1897 : RT @CarcarloMarr: “E non è colpa né dell’arbitro né del Var, è colpa loro che sono juventini”. [Gabriele Gravina] - SalernoSport24 : ??? Gabriele Gravina non si nasconde ??? Però: 'Diamoci una calmata' ??? Leggi l'articolo su #SalernoSport24 ?? #VAR… -